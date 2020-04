Covid-19. Bolsonaro diz que não faz milagres perante número de mortos

Foto: Reuters

Tinha classificado o novo coronavírus como uma gripezinha. Agora, perante o número recorde de mortes no Brasil, Jair Bolsonaro diz ter Messias no nome, mas garante que não faz milagres. O país já ultrapassou a China, no balanço de vítimas mortais, que supera as cinco mil.