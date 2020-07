Covid-19. Bolsonaro passeia de moto e fala com funcionários apesar de infetado

Bolsonaro, de 65 anos, anunciou em 7 de julho que tinha contraído a doença, declarando então que cumpriria isolamento social para não infetar outras pessoas e passaria a fazer reuniões por videoconferência.Na quarta-feira, um novo teste indicou que continua infetado pelo novo coronavírus.Segundo a imprensa local, os varredores serão funcionários dos serviços externos de limpeza do Palácio.Questionado pela agência de notícias France-Presse (AFP) sobre o incidente, o secretariado de comunicação da presidência brasileira respondeu que "não comentará" o caso.Um deputado da oposição na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, criticou na rede social Twitter o comportamento do presidente, considerando que o passeio de moto era "a imagem da monstruosidade e do desprezo de Bolsonaro pela vida dos brasileiros".", escreveu o deputado naquela rede social.Nessa altura Bolsonaro disse estar saudável e contou que pretendia viajar na sexta-feira para a região nordeste do país, mas condicionou o seu regresso "à normalidade" ao resultado do exame divulgado na quarta-feira, que atestou que continua infetado com o vírus.

O presidente brasileiro sempre demonstrou ceticismo sobre o perigo da doença, que chegou a comparar com uma "gripezinha".