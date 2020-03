Covid-19. Boris Johnson promete combater o vírus como "em tempo de guerra"

em conferência de imprensa em Londres.Em vez de procurar alcançar a imunidade de grupo,o serviço nacional de saúde do Reino Unido.

O Reino Unido registou um aumento de 26 por cento no número de casos infetados, de segunda para terça-feira, de 1543 para 1950 pessoas. Desde o primeiro caso confirmado a 31 de janeiro, o país contabilizou até agora 71 óbitos devido ao covid-19.

Um estudo do Imperial College de Londres, sobre o impacto da pandemia e a partir de dados sobre o surto em Itália, previa, se nada fosse feito, 510 mil mortos no Reino Unido e 81 por cento da população afetada.







Após incluir no estudo as medidas adotadas pelo Executivo, o número previsto de mortes diminuía para metade, ascendendo ainda assim a 250 mil óbitos, além de um sistema de saúde completamente submergido, cenário que terá feito Johnson arrepiar caminho.

Ao lado de Rishi Sunak, o seu ministro das Finanças, Johnson começou por afirmar que "este vírus é tão perigoso e tão infecioso que sem medidas drásticas para conter a sua progressão esmagará qualquer serviço de saúde do mundo", preparando caminho para o anúncio das dificuldades que o NHS já começa a enfrentar.





Para combater o covid-19, o Governo britânicou publicou entretanto um pacote de medidas que prevê o regresso ao serviço de médicos reformados sem penalização de pensões, autoriza as forças de segurança a impor medidas de proteção da saúde pública, consagra a atribuição desde o primeiro dia do pagamento de baixas médicas, o teletrabalho nos tribunais e a suspensão de operações aeroportuárias em caso de insuficiência de meios humanos em portos e aeroportos.



Medidas já adotadas

Segunda-feira à noite, o primeiro-ministro conservador já tinha anunciado o que então apelidou como as "mais abrangentes medidas em larga escala" que a população enfrentou em tempo de paz, para tentar abrandar a disseminação do coronavírus.







Pediu à população para evitar locais de convívio social e as deslocações "não essenciais" e recomendou aos mais vulneráveis para se isolarem por três meses.

Na manhã seguinte,revelou o primeiro-ministro já na tarde desta terça-feira.Em resposta a estas medidas, a meio da tarde,para libertar pessoal e camas, para responder ao alastrar da epidemia.Simon Stevens, responsável pelo serviço de saúde de Inglaterra, disse que as cirurgias não urgentes seriam canceladas a partir de 15 de abril, com vista a ter disponível um terço das 100 mil leitos hospitalares disponíveis no reino inglês.

Boris Johnson avisou agora que o Governo poderá não ficar por aqui.

"Tempo de guerra"



"Sublinho que,", alertou o primeiro-ministro.





"E temos de agir como qualquer Governo em tempo de guerra e fazer tudo o que pudermos para apoiar a nossa economia".

Prosseguindo a retórica,, afirmou.

"E nós sabemos como o vencer e sabemos que se, como um país, seguirmos os conselhos científicos... sabemos que o iremos vencer", acrescentou.







"Sejam quais forem as dificuldades dos próximos meses, temos os recursos e a resolução para vencer a batalha," afirmou.

"Quanto mais formos zelosos a seguir os conselhos científicos, mais vidas poderão ser salvas e mais depressa a economia irá recuperar", sublinhou igualmente Johnson.





20 mil mortos será "um bom resultado"



O principal conselheiro científico do Executivo britânico, Sir Patrick Vallance, afirmou que as ações corretas estão a ser tomadas na altura certa.







Previu que dentro de três semanas se verá o impacto das medidas anunciadas segunda-feira, estimando que o país tenha na realidade atualmente cerca de 55 mil pessoas infetadas, face às 1 543 entretanto confirmadas, devido à falta de testes.

Perante um grupo de legisladores, Vallance admitiu ainda que considera aceitável a morte de 20 mil pessoas nesta epidemia.







"Se conseguirmos 20 mil mortes ou menos, isso será um bom resultado em termos de onde gostaríamos obter com este surto. É horrível, é ainda um enorme número de mortes e é uma pressão enorme no sistema de saúde", lamentou.

Pânico

O discurso do Executivo e as medidas adotadas não têm dado resposta ao medo da pandemia dos britânicos e a mudança de estratégia num curto espaço de tempo também não ajudou.e levou a indústria de alimentação a publicar anúncios, domingo, nos jornais nacionais, a apelar ao fim das compras em excesso, sem resultados visíveis.

Boris Johnson prometeu esta terça-feira que tudo irá correr bem, dizendo que as pessoas não têm razões para armazenar.



"Estamos confiantes de que as cadeias de abastecimento estão a trabalhar bem e irão funcionar", afirmou o primeiro-ministro.





Uma certeza não partilhada pelos donos das cadeias dos supermercados, receosos de que o Governo não tenha ainda compreendido a magnitude da crise.







"Está a piorar", disse à agência Reuters uma fonte de um dos maiores grupos britânicos de supermercados





"O nível de compras de pânico não está mesmo a melhorar", afirmou outra fonte à Reuters.

Pacote de ajudas à economia

tendo forçado o encerramento desde fevereiro de várias fábricas devido à falta de peças oriundas da China.em garantias de empréstimos para as empresas, o equivalente a 15 por cento do seu PIB, entre outras medidas.", afirmou o ministro das Finanças de Johnson, Rishi Sunak, ao lado do chefe de Governo esta tarde, ao apresentar o pacote, referindo que", sublinhou Sunak, prometendo fazer tudo para apoiar os que enfrentarem dificuldades financeiras.

"Este é um tempo para ser audacioso, um tempo de coragem", disse Rishi Sunak.





As medidas foram recebidas com alívio pela maioria dos agentes económicos já que irão aliviar as "necessidades mais prementes" para as próximas semanas.



Resposta a ameaças e a exigências

O pacote de ajudas terá contudo de responder rapidamente a exigências específicas, como as dque evitem a falência.

Outro setor ameaçado é o das companhias de aviação, obrigadas pela falta de procura a parar praticamente toda a atividade e que já começaram a apresentar pedidos ao Executivo.







Este revelou esta terça-feira que estão a ser estudadas medidas específicas para apoiar o setor da aviação, companhias aéreas e aeroportos.

Outro setor ameaçado de falências é o da industria de entretenimento, após o encerramento de salas de espetáculo, de cinema e de teatros. Pubs e restaurantes estão igualmente com receio do futuro próximo.







Sunak anunciou uma moratória de três meses para pessoas em dificuldades em pagar empréstimos e uma extensão ou suspensão de impostos sobre a propriedade nos sectores da hospitalidade e de lazer, de forma a atender estes receios.

Ventiladores

para dar alento perante as dificuldades.revelando que"Eles vão trabalhar incrivelmente depressa nas próximas semanas, e temos realmente poucas semanas, para construir literalmente milhares de ventiladores de que este país irá precisar", anunciou o primeiro-ministro.

Boris Johnson deixou ainda algumas farpas.







"Enquanto necessitamos de unidade nacional, precisamos de cooperação internacional", afirmou o campeão do Brexit.