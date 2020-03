Covid-19 Brasil. Bolsonaro diz que pandemia não passa de um "resfriadinho"

O presidente do Brasil voltou a desvalorizar a pandemia mesmo com um aumento diário de 35% no número de casos. Bolsonaro exige, mesmo, que os estados anulem as medidas de combate ao novo coronavírus. Mas o governador do Rio de Janeiro já respondeu que só faz o que manda a organização mundial de saúde.