Covid-19. Brasil com 807 mortos e 11.687 infetados em 24 horas

No total, o Brasil contabilizou 23.473 óbitos e 374.898 pessoas diagnosticadas com covid-19 desde o início da pandemia no país, registado oficialmente no final de fevereiro.



O Ministério da Saúde informou ainda que 153.833 pacientes infetados já recuperaram e 197.592 continuam sob acompanhamento.



São Paulo, epicentro da pandemia no país sul-americano, concentra 6.220 vítimas mortais e 83.625 casos de infeção, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que contabiliza agora 4.105 mortos e 39.298 pessoas diagnosticadas.



Todas as 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram os mil casos da doença, sendo que Mato Grosso do Sul é o estado menos afetado, com 17 mortos e 1023 casos de infeção.



O Brasil continua a ser o segundo país do mundo com o maior número total de casos de covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América (mais de 1,7 milhões de casos de infeção), segundo o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.



O Ministério da Saúde brasileiro indicou na segunda-feira que a tutela mantém a orientação para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, ainda que a Organização Mundial da Saúde tenha suspendido testes com o uso do fármaco no tratamento da doença, após a constatação do aumento dos riscos para a saúde dos pacientes.



"Estamos muito tranquilos e serenos quanto à orientação que dá autonomia para os médicos oferecerem esse tratamento a pacientes que assim desejarem", disse a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro.



Na semana passada, o Ministério da Saúde brasileiro divulgou um protocolo que autoriza a administração de cloroquina até para o tratamento de casos ligeiros de Covid-19 no sistema público de saúde.