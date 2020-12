Covid-19. Brasil com menos novos casos e mortes





O número de casos acumulados desde o início da pandemia subiu para 6.603.540 e o de óbitos passou para 176.941.



A taxa de incidência da Covid-19 no país sul-americano mantém-se nas 84 mortes por cada 100 mil habitantes, tendo subido para 3.142 (3.130) casos pelo mesmo número de habitantes.



Das 27 unidades federativas do Brasil, São Paulo (1.287.782), Minas Gerais (441.315), Bahia (423.124) e Rio de Janeiro (371.075) são as que concentram maior número de infeções.



Já os Estados com mais mortes são São Paulo, (43.015), Rio de Janeiro (23.131), Minas Gerais (10.336) e Ceará (9.693).



O Brasil, com cerca de 212 milhões de habitantes, é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo.



No total, 5.776.182 brasileiros já recuperaram da covid-19, enquanto que 650.417 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.



A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



