Covid-19 Brasil. Jair Bolsonaro insiste no regresso à normalidade do país

No Brasil, nova polémica com o Presidente brasileiro. No dia do exército brasileiro, o Presidente juntou-se a uma manifestação de apoiantes que pedem uma intervenção militar para derrubar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A reportagem é do correspondente da RTP no Brasil.