Covid-19. Brasil soma 153.905 óbitos e 5,2 milhões de infeções

", informou o Ministério da Saúde brasileiro.O governo local também anunciou que 4.650.030 pessoas já recuperaram da doença e outras 431.409 permanecem em acompanhamento.Considerando o número de casos, São Paulo (1.063.602), Bahia (335.351), Minas Gerais (335.683) e Rio de Janeiro (290.878) são, respetivamente, os que somam mais infeções até agora.





Cantor Jorge Aragão internado







Neste domingo, os "media" locais confirmaram que o cantor Jorge Aragão, um dos mais importantes compositores de samba do Brasil, está internado com covid-19 há cinco dias, na cidade do Rio de Janeiro.", diz um boletim médico emitido pelo Hospital Unimed, do Rio de Janeiro.O mesmo hospital acrescentou que embora o cantor apresente boa resposta ao tratamento, ainda não há previsão de alta.