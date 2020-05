Covid-19. Brasil totaliza 7.025 mortos e ultrapassa os 100 mil infetados

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de letalidade da covid-19 no país está agora em 6,9%, estando ainda a ser averiguada a eventual relação de 1.364 mortes com o novo coronavírus.A tutela da Saúde deu ainda conta da recuperação de 42.991 doentes, sendo que 51.131 continuam sob acompanhamento.Seguem-se o Rio de Janeiro, com 1.019 óbitos e 11.139 casos de infeção, Pernambuco, com 652 vítimas mortais e 8.643 casos, o Ceará, com 663 mortos e 8.370 infetados, e o Amazonas, com um total de 548 mortes e 6.683 pessoas diagnosticadas com covid-19.No lado oposto está o estado do Tocantins, com quatro vítimas mortais e 246 casos confirmados.

Em todo o território brasileiro, 18 das 27 unidades federativas do país já têm mais de mil casos registados da doença.

Situação crítica em Manus e pedida ajuda a Portugal