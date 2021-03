Covid-19. Brasil ultrapassa 265 mil mortes e 11 milhões de casos

No total, a nação sul-americana, com 211 milhões de habitantes e que atravessa o seu momento mais crítico da pandemia de covid-19, chegou aos 11,01 milhões de diagnósticos de infeção (11.019.344) e acumula 265.411 mortes devido ao novo coronavírus.



A taxa de incidência da doença em território brasileiro é agora de 126 mortes e 5.244 casos por 100 mil habitantes.



São Paulo (2.113.738), Minas Gerais (922.573), Bahia (714.005) e Santa Catarina (707.501) concentram o maior número acumulado de casos. Por outro lado, a lista de Unidades Federativas com mais mortes é liderada por São Paulo (61.436), Rio de Janeiro (33.717), Minas Gerais (19.523) e Rio Grande do Sul (13.449).



Mais de 9,7 milhões de pessoas já recuperaram da covid-19 no Brasil, enquanto 996.755 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.



O Brasil é dos países do mundo mais afetados pela pandemia de covid-19 juntamente com os Estados Unidos da América e a Índia.



O estado de São Paulo, o mais rico e populoso do país com 46 milhões de habitantes e localizado na região Sudeste, começou no sábado o fecho de todos os negócios, exceto os de primeira necessidade, durante as próximas semanas devido à grave repercussão nos casos e mortes por covid-19, que colocaram o seu sistema de saúde à beira do colapso.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.588.597 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.