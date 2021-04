Covid-19. Brasil ultrapassa 390 mil mortos e abril é o mês mais letal da pandemia

O país, um dos mais afetados pela crise sanitária, acumula um total de 390.787 mortos relacionados com a covid-19, desde o início da pandemia, em 12 de março de 2020, de acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.O Brasil enfrenta uma mortífera segunda vaga da pandemia, muito pior que a primeira, e abril apresenta-se como o mês mais letal, com 69.282 vítimas mortais contabilizadas até agora, contra 66.573 mortos registados em março.Apesar da grave situação, centenas de cariocas voltaram domingo às praias do Rio de Janeiro, embora a permanência na areia esteja apenas autorizada nos dias úteis.Da mesma forma, foram registadas aglomerações também em São Paulo, que flexibilizou parte das medidas restritivas que estavam em vigor desde 6 de março e autorizou a reabertura na véspera de bares, restaurantes, museus, cinemas e parques, entre outras atividades económicas.





Escassez de vacinas







Com mais de 210 milhões de habitantes,está confiante com o avanço da vacinação, iniciada em meados de janeiro, para conter a rápida escalada de óbitos e casos de covid-19, masEste fim de semana,Isto porque o volume de componentes ativos recebidos nos últimos meses foi menor que o esperado e, além disso, porque algumas vacinas estão pendentes da autorização da agência reguladora da saúde para que sejam utilizadas no país.Entretanto,, de acordo com uma informação divulgada pela Confederação Nacional de Municípios.

Desde o início da campanha de vacinação, cerca de 28,9 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa 13,6% dos brasileiros, enquanto menos de 6% da população foi inoculada com a segunda dose.