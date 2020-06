Covid-19. Brasil volta a registar mais de mil mortes diárias e ultrapassa os 30 mil óbitos

O Ministério da Saúde brasileiro revelou que o país registou 28.936 infetados nas últimas 24 horas, totalizando agora 555.383 casos confirmados.



O país investiga ainda a eventual relação de 4.312 mortes com a doença de covid-19, num momento em que 223.638 pacientes infetados já recuperaram e 300.546 continuam sob acompanhamento.



O estado de São Paulo, foco da covid-19 no país, concentra 118.295 casos de infeção e 7.994 mortes, tendo registado terça-feira o seu recorde diário de óbitos e infetados desde a chegada da pandemia ao país, num momento em que começou a reabrir a economia e a flexibilizar as medidas de isolamento social.



Segue-se o Rio de Janeiro, que tem agora 56.732 pessoas diagnosticadas e 5.686 óbitos, e o Ceará, que totaliza oficialmente 53.073 infetados e 3.421 vítimas mortais.