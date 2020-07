Covid-19. Cabo Verde reabre fronteiras a meio de agosto

", disse à agência Lusa, na cidade da Praia, o ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos.Cabo Verde não recebe voos comerciais internacionais desde 19 de março, devido à pandemia da covid-19, tendo inicialmente anunciado a retoma em 30 de junho, sem obrigar à apresentação de testes antecipados à doença para quem chega do exterior.Entretanto, com o recrudescer de casos, tanto na Europa como nas ilhas, a retoma dos voos comerciais foi adiada para agosto, mas ainda sem um dia exato, com o ministro a garantir que não será nos primeiros 15 dias do próximo mês.Até lá, segundo o ministro, o governo cabo-verdiano está a preparar um dossier com todas as medidas sanitárias e legislativas que estão a ser implementadas no país, e que serão apresentadas à União Europeia, maior mercado emissor de turistas ao arquipélago.A União Europeia definiu como um dos critérios para abrir as suas portas a países terceiros terem pelo menos 20 casos por cada 100 mil habitantes em duas semanas seguidas, mas Cabo Verde tem atualmente 78 casos, um valor muito acima das exigências europeias.





Argumentos a favor da abertura







Apesar dos critérios estabelecidos pela União Europeia, o ministro disse que uma das vantagens do arquipélago é que algumas ilhas têm uma incidência menor e outras já não têm casos ativos, como São Vicente ou Boavista, o que poderá levar a uma abertura gradual dos destinos.", sustentou o governante."Por isso é que há aqui a necessidade de sempre ir fazendo ajustamentos a nível das nossas decisões para que a decisão seja correta e segura e que possa dar alguma tranquilidade àquele que está cá, mas também para àquele que nos visita", reforçou Carlos Santos.Entretanto, a UE estima que a reabertura total das suas fronteiras externas aos países terceiros "demore algum tempo", não esperando que isso aconteça ainda este ano, e aconselha os Estados-membros a não tomarem decisões unilaterais.Cabo Verde tem um acumulado desde 19 de março de 2.354 casos de covid-19 e 22 mortos.