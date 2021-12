Covid-19. Certificado de teste ou de vacinação obrigatórios a partir de hoje no Reino Unido

Apesar da rebelião dos últimos dias contra o primeiro-ministro britânico e a oposição clara dos parlamentares do seu partido, a Câmara dos Comuns aprovou a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo ou certificado de vacinação diversos espaços públicos fechados, como bares e discotecas, em eventos desportivos e com mais de 500 pessoas, como espetáculos ou festivais.







Também passa a ser obrigatório, a partir desta quarta-feira, o uso de máscara em espaços fechados como igrejas, cinemas e teatros, e que os profissionais de saúde do Sistema Nacional de Saúde estejam vacinados.

"Os testes também serão uma ferramenta fundamental para controlar a propagação, devido ao provável aumento da transmissibilidade da Ómicron", informa um comunicado oficial das autoridades de saúde britânicas.Além disso,"Como existe uma já comprovada transmissão comunitária de Ómicron, pretendemos introduzir testes diários a pessoas que tiveram contacto com casos positivos confirmados, em vez do período de autoisolamento de dez dias", lê-se no mesmo documento.

O Governo britânico recomenda ainda, sempre que possível, o trabalho remoto e a redução de contactos sociais.







No passado domingo, o Reino Unido elevou o nível de alerta de três para quatro, devido a um "aumento rápido" de contágios da variante Ómicron, e começou a apelar à população britânica para que tome um "reforço" da vacina.







As autoridades britânicas já identificaram mais de 4.700 casos de infeção por esta nova variante do SARS-CoV-2. Na segunda-feira havia dez pessoas hospitalizadas e uma morte confirmada devido à Ómicron, no mesmo dia em que o ministro da Saúde, Sajid Javid, previa que esta se tornasse dominante em Londres nas 48 horas seguintes.