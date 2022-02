Covid-19. Comissão Europeia propôs extensão do Certificado Digital

A Comissão Europeia propôs a extensão do Certificado Digital COVID da União Europeia até junho de 2023. A proposta é motivada pela prevalência do vírus na Europa, com a impossibilidade de prever um aumento das infeções na segunda metade deste ano ou o aparecimento de novas variantes.