Covid-19. Como se explica o "milagre" indiano de mil mortes?

O cenário previsto para a Índia não era promissor. Os especialistas conjeturavam milhões de casos de infeção no país e alertavam para um “massacre” assim que a pandemia chegou às favelas indianas.No entanto, os números atuais parecem demostrar precisamente o contrário.

Na Índia, o número de mortos por milhão é de 0,76. Nos Estados Unidos há mais de 175 mortos por milhão.

Alguns especialistas dizem que os números relativamente positivos na Índia sugerem que o confinamento a nível nacional decretado logo no início da pandemia poderá estar a funcionar enquanto travão na propagação da Covid-19.O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, argumenta quee começaram logo em janeiro as testar os passageiros que chegavam da China e de Hong Kong., acrescentou Modi. “Não consigo imaginar como seria a situação se decisões tão rápidas não tivessem sido tomadas”, sublinhou.De facto, a Índia impôs o confinamento obrigatório relativamente cedo. A 24 de março, quando a Índia registava apenas 519 casos de infeção, o primeiro-ministro decretou o confinamento para todo o país, enquanto a China apenas impôs bloqueios por cidade, nunca em todo o país. Modi já anunciou que os 1,3 milhões de indianos vão continuar confinados até 3 de maio.No entanto, a explicação para este “milagre” não é assim tão linear. Os esforços do país no combate à pandemia poderão ser uma das justificações para os números otimistas da Índia, mas existem também outros fatores.

Falta de testes

Os dados relativos ao número de infetados e de óbitos depende do número de testes realizados e na Índia, o número de pessoas que estão a ser testadas é reduzido.A Índia aumentou drasticamente as suas capacidades de teste, mas ainda assim continuam abaixo da média. De acordo com a CNN , em comparação com os cerca de 1.175 na Coreia do Sul e 1.740 nos EUA.De acordo com os dados do Ministério da Saúde da Índia,. Nos EUA, essa taxa é de cerca de 17 por cento e o Reino Unindo situa-se nos 21 por cento.

Mais mortes do que as registadas?

Outro dos fatores que poderá justificar os baixos números consiste no número de mortos. Mesmo perante um cenário não pandémico,, o que significa que a causa da morte da grande maioria dos óbitos não foi certificada por um médico. Poderá ser o que está acontecer atualmente.

Um médico de um dos principais hospitais de Mumbai disse à CNN que quando os corpos chegavam ao hospital, estes não eram testados para despistar o novo coronavírus, mesmo que suspeitassem que essa foi a causa de morte.





revelou o médico.No entanto, alguns especialistas dizem que, nesta altura, o cenário ainda não é muito grave no país:“Mesmo que não estejamos a testar o suficiente,e”, considera a especialista Saran.“Mesmo assim, a verdadeira contagem de mortes por Covid-19 só ocorrerá muito mais tarde, quando pudermos comparar as estatísticas deste ano com os anos anteriores”, observa Laxminarayan, do Center for Disease Dynamics, Economics & Policy.Para além disso, as opiniões dividem-se quanto ao bloqueio de 40 dias na Índia.A pandemia da Covid-19 já infetou mais de três milhões de pessoas em todo o mundo e o número de óbitos ultrapassou os 200 mil. Há ainda a registar mais de cinco milhões de recuperados.