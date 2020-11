Covid-19. Como vai ser o Natal pela Europa?

Em Portugal ainda não foram divulgadas medidas para a época festiva, mas é já possível fazer uma previsão. No último sábado, após anunciar as novas medidas do estado de emergência - atualmente em vigor até 8 de dezembro -, António Costa lançou uma pista., porque isso significa que a evolução do combate à epidemia teria sido muito rápida", afirmou o primeiro-ministro.Se o estado de emergência vigorar durante o período natalício, poderão esperar-se medidas semelhantes às que o país enfrenta atualmente, nomeadamente

Espanha limita festejos a seis pessoas

Em Espanha, o Governo de Pedro Sánchez propôs um Natal e Ano Novo “diferentes”., como esplanadas de restaurantes. A exceção aplica-se a famílias de mais de seis elementos que vivam na mesma casa.“Com respeito pelas reuniões familiares, recomendamos que estas sejam limitadas a coabitantes. Se tiver de haver um convidado externo que não viva habitualmente com a família, deverá haver um máximo de seis pessoas nesse evento e as medidas preventivas devem ser cumpridas”, estabeleceu o Governo de Espanha.A 24 e a 31 de dezembro,Apesar destas restrições, o Executivo espanhol espera que “a alma e o espírito” do período festivo se mantenham. Espanha entrou em outubro num estado de emergência com a duração de seis meses.Na Catalunha, o Governo regional tenciona permitir ajuntamentos de até dez pessoas no Natal. Um porta-voz do Governo catalão afirmou esta semana que esteNa terça-feira, o país vizinho contabilizou mais 12228 casos de infeção pelo novo coronavírus, elevando para 1,6 milhões o total desde o início da pandemia. As mortes são já 43668.

Reino Unido permite “bolhas” de três agregados familiares

O Reino Unido optou por medidas mais relaxadas, permitindo. As pessoas poderão juntar-se em habitações, locais de culto ou espaços exteriores e as restrições à circulação serão aliviadas.No entanto, o Governo de Boris Johnson frisou que estes “círculos natalícios” de pessoas devem ser “exclusivos” e não poderão ir juntos a bares ou restaurantes.As deslocações de agregados familiares devem ser feitas entre os dias 23 e 27 de dezembro, à exceção de quem viaje desde ou para a Irlanda do Norte, podendo fazê-lo entre 22 e 28.As medidas foram acordadas entre os líderes de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte na terça-feira. “As celebrações com familiares e amigos no Natal devem ser decididas pessoalmente pelos indivíduos, que devem ter em conta os riscos para si e para os outros”, alertaram as quatro regiões.“Antes de decidirem unir-se no período festivo,ou as celebrações em espaços exteriores”, acrescentaram em comunicado.

França relaxa medidas em três fases

França optou, por sua vez, por um plano de três fases de relaxamento das medidas. A primeira começa já no sábado, com a reabertura do comércio “não-essencial”, como lojas de roupa e cabeleireiros, e de espaços religiosos.A segunda fase acontece. A medida permitirá à população deslocar-se pelo país para passar o Natal com familiares e amigos.Em vez de um confinamento obrigatório, passará a haver em França um recolhimento obrigatório entre as 21h00 e as 7h00. Os restaurantes e bares estarão encerrados durante o Natal.A terceira fase está marcada para 20 de janeiro. Se a curva pandémica o permitir, os restaurantes, ginásios e centros desportivos irão reabrir nesse dia.Segundo o Presidente Emmanuel Macron, França já passou a segunda onda de infeções pelo novo coronavírus, pelo que as medidas podem começar a ser aliviadas. Mas deixou um alerta: “, protegendo os nossos amados, especialmente os mais vulneráveis, ao utilizar uma máscara, incluindo em casa quando estamos com amigos ou familiares que não vivem connosco”.

Alemanha deverá permitir ajuntamentos até dez pessoas

Na Alemanha, 16 Estados federais deverão aprovardurante o período festivo, com crianças até 14 anos excluídas deste cálculo.A chanceler Angela Merkel já apelou aos líderes de cada região que se unam para dar uma resposta coerente e coletiva à população alemã.

À partida, o relaxamento de medidas irá ocorrer entre 23 de dezembro e 1 de janeiro. No entanto, o país cancelou todos os mercados de Natal.





Caberá às autoridades locais determinar a permissão ou proibição do uso de fogo de artifício na última noite do ano.



Natal na Finlândia e Suécia poderá não ser celebrado

Na Finlândia e Suécia, os festejos natalícios poderão não ser tão facilitados. Depois de um forte aumento do número de casos na Finlândia, Helsínquia decidiu decretar novas restrições e encerrou escolas, bibliotecas e piscinas. Os eventos públicos foram também proibidos.A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, avisou na segunda-feira que,. Ainda assim, a taxa de contágio na Finlândia permanece a mais baixa da Europa, com 69 casos por 100 mil habitantes.Na Suécia, que inicialmente e durante muitos meses optou por uma política anti-confinamento na esperança de que a imunidade coletiva da população fosse o melhor método para combater o SARS-CoV-2, o Natal poderá também ser muito diferente do habitual.O país já registou 6400 mortes e enfrenta uma séria pressão em lares de idosos, onde faltam profissionais. Em maio, o primeiro-ministro Stefan Lofven admitiu ter falhado em proteger os mais velhos.

Este mês, o mais reconhecido epidemiologista sueco adiantou à BBC que a população desse país deve preparar-se para a possibilidade de restrições à circulação durante o período natalício, especialmente numa altura em que as novas infeções acontecem maioritariamente em festas e eventos privados.