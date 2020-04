Covid-19. Confinamento desencadeia ou agrava violência doméstica

À medida que a pandemia de Covid-19 avança, multiplicam-se os países que impõem medidas restritivas que incluem o isolamento domiciliário obrigatório. Esta parece ser a melhor forma de combater a propagação do vírus, mas é também o maior pesadelo para quem é vítima de violência doméstica.Tendo em conta este problema, estão a ser implementadas várias medidas para ajudar as vítimas de violência doméstica a denunciar os agressores durante este período de quarentena.Em França, as vítimas estão a ser aconselhadas a dirigirem-se às farmácias – um dos estabelecimentos que permanecem abertos durante este período – e a pedirem ajuda.De acordo com a CNN , a primeira vítima a pedir ajuda desde que o governo francês adorou esta iniciativa foi uma mulher na cidade Nancy. A mulher dirigiu-se a uma farmácia para e utilizou o código “máscara 19”.Desde o início da pandemia, cada vez são mais os países que têm alertado para um aumento das queixas por violência doméstica. A situação de confinamento obrigatório não só agrava os casos de violência já existentes, como também conduz ao desencadeamento de comportamentos agressivos em algumas famílias relacionados com situações dee de ansiedade, segundo demonstram vários estudos.Na província chinesa de, por exemplo, onde o surto do novo coronavírus teve início,, altura em que já vigorava a quarentena obrigatória.e na Austrália também foi registada uma subida de 75 por cento das procuras no Google relacionadas com violência doméstica.Em França, o ministro da Administração Interna, Christhophe Castaner, afirma que foi registado um aumento de 36 por cento da intervenção da polícia em casos de violência doméstica em Paris após o decreto de quarentena., disse àSimona Ammerata, funcionária de um centro de acolhimento para mulheres em Paris.A secretária de Estado francesa para a Igualdade, Marlène Schiappa, anunciou um conjunto de medidas a serem implementadas para apoiar as vítimas de violência doméstica, entre as quais centros de aconselhamento em hipermercados e o pagamento de 200 mil estadias durante a noite em hotéis.

E em Portugal?

Em Portugal,O número está disponível durante os sete dias da semana, 24 horas por dia e o registo deste contacto é confidencial, ou seja, não fica registado nas faturas telefónicas.“Reforçamos a mensagem de que, nesta época de isolamento social, as vítimas de violência doméstica não estão sozinhas”, escreveu na rede social Instagram a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) também alertou para a possibilidade de se assistir a um aumento da violência doméstica durante o período de quarentena. Por essa razão, a associação lançou uma nova campanha.





“Em tempos em que a contenção e isolamento sociais são imperativos, a APAV alerta para o possível aumento da violência doméstica, do cibercrime e de crimes contra o património”, avisou, pedindo às vítimas que prestem atenção aos sinais e que não fiquem em silêncio.

Os dados recentemente divulgados pelo gabinete da ministra de Estado e da Presidência revelam que as forças policiais receberam um total de. No último trimestre do ano o aumento foi de 11,5 por cento face ao período homólogo de 2018.