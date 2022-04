Covid-19. Coreia do Sul dá 201.600 doses de vacinas à Guiné-Bissau

A Coreia do Sul deu hoje à Guiné-Bissau 201.600 doses de vacinas Johnson & Johnson/Janssen no âmbito do mecanismo do Fundo Africano de Vacinas, liderado pela União Africana, que vão permitir terminar a vacinação anti-covid-19 dos guineenses.