Covid-19. Depois do Twitter, Facebook e Instagram silenciam Bolsonaro

Em causa está um novo vídeo de Jair Bolsonaro, no qual o Presidente brasileiro conversa com um vendedor ambulante de Taguatinga, nos arredores de Brasília.

A pandemia da Covid-19 já fez 159 vítimas mortais no Brasil. Há registo de pelo menos 4579 infetados.



, bradou Bolsonaro.Outra das ideias propaladas pelo Presidente foi a de que a cloroquina, fármaco utilizado para tratar a malária, “está a funcionar em todos os lugares”, algo que ainda carece de validação científica.

Pedro Sá Guerra, correspondente da RTP no Brasil

Em comunicado,“Removemos o conteúdo do Facebook e Instagram que viola as nossas regras da comunidade, que não permite desinformação que possa causar danos reais às pessoas”, explicou o Facebook, que detém também o Instagram.O Facebook tem em marcha diferentes ações de colaboração com a resposta à pandemia do novo coronavírus, desde logo a contenção de “notícias falsas” ou desinformação, mas também o reforço na publicação de recomendações da Organização Mundial da Saúde.

Os números brasileiros



As autoridades brasileiras têm nesta altura registo de 159 vítimas mortais do novo coronavírus, que infetou naquele país 4579 pessoas. A taxa de mortalidade da doença no Brasil está calculada em cerca de 3,5 por cento.Os últimos dados referem que 15 das 27 unidades federativas do país - 26 Estados e o Distrito Federal - registaram mortes causadas pelo novo coronavírus:Ou seja, a totalidade das regiões do Brasil têm casos mortais de Covid-19.

c/ agências