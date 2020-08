Covid-19. Deputados mantêm veto de Bolsonaro a reajuste salarial na função pública

A decisão da câmara dos deputados reverte a do senado, que votou pela anulação do veto presidencial. Para que a deliberação de Bolsonaro fosse ultrapassada, ambas as casas parlamentares teriam de votar nesse sentido.



"Ficam de fora da restrição os aumentos aprovados antes do estado de calamidade pública, decretado devido à pandemia da covid-19, como os concedidos aos militares das Forças Armadas", indicou a Câmara dos Deputados.



De acordo com a decisão, que teve 316 votos de parlamentares a favor e 165 contra, fica proibido, até ao final do próximo ano, o aumento de salários para qualquer categoria do serviço público no âmbito federal, estadual e municipal.



Antes de a câmara dos deputados iniciar a votação, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que não seria possível governar se o congresso autorizasse aumentos salariais para os funcionários públicos, devido ao desequilíbrio fiscal causado pela pandemia da covid-19.



A votação diz respeito a um conjunto de leis criadas para ajudar os estados do país a superar a crise fiscal provocada pela perda da arrecadação de impostos com a paralisação da economia durante a pandemia.



"Isso teria um impacto de 120 mil milhões de reais (17,9 mil milhões de euros) no orçamento", disse Bolsonaro, citando um valor que equivale ao défice das contas públicas que o governo brasileiro calculou para este ano, antes da emergência sanitária do novo coronavírus.