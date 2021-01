Covid-19. "Desastre humano" em Los Angeles. Morre uma pessoa a cada oito minutos

Esta terça-feira a cidade Los Angeles superou um valor impensável no início do ano. Onze mil pessoas já morreram de Covid-19.





O vírus seifa vida a uma velocidade demolidora. Uma média de 183 por dia. Nesta altura, uma pessoa morre a cada oito minutos.





As autoridades recordam que demorou 10 meses para que Los Angeles chegasse aos 400 mil casos acumulados. Agora, em apenas um mês, foram adicionados outros 400 mil.





Por causa do Natal e do Ano Novo, a situação está a piorar. A média de novos casos era de 13 mil. Mas só nesta segunda-feira foram registados mais 74 mil. O crescimento é impressionante.





Dos hospitais, o relato que chega é de desespero. Sobrecarregados, os serviços de emergência estão já a racionar o oxigénio. Os médicos receiam falhas para ajudar os doentes que estão entubados.





E há outras medidas duras. As diretivas que estão a chegar aos paramédicos são para que as pessoas em paragem cardíaca não sejam levadas para um hospital se depois dos procedimentos de reanimação o pulso não for restabelecido no local. Ou seja, os trabalhos de reanimação devem ser realizados apenas e só no terreno, com os desfibrilhadores.





À AFP, a médica Christina Ghaly, diretora dos serviços de saúde no condado de Los Angeles, o mais populoso dos Estados Unidos - cerca de 10 milhões de habitantes- , disse que "muitos hospitais atingiram um nível crítico" com os médicos a terem "que tomar medidas difíceis sobre o atendimento ao paciente". O que na prática significa que já estão a seleccionar quem socorrem depois de avaliada a possibilidade de sobrevivência.





Também à AFP, a médica Barbara Ferrer, diretora de saúde pública do condado de Los Angeles, afirmou que estão a passar "pela pior situação desde o início da pandemia, e é difícil imaginar".





Há já alguns hospitais que declararam o estado de desastre.





Pavilhões e ginásios estão a ser utilizados como unidades hospitalares.





A cada dia, mais 700 pessoas estão a ser hospitalizadas por causa da Covid-19.





c/ agências