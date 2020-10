Covid-19. Dispara o número de idosos infetados em Espanha

Fernando Simón, diretor do Centro de Coordenação e Alertas de Emergência (CCAES), revelou que se, ainda ligeiro mas muito significativo. "”.

Mais de metade dos infetados com mais de 60 anos necessita de ser internados.

Simón acrescentou que os casos de Covid-19 registados em pessoas com mais de 60 anos passaram de 15 por cento do total há seis semanas, para 20 por cento. Tendo em conta que os casos positivos de SARS-Cov-2 em Espanha aumentaram 31 por cento.

Segundo dados do CCAES, por data do início dos sintomas, o número total de casos diagnosticados em pessoas com mais de 60 anos aumentou em 73 por cento nessas seis semanas.



Contágios ocorrem em reuniões familiares



Para os especialistas em saúde pública, os contágios entre idosos, principalmente a partir dos 70 anos, ocorrem em reuniões familiares e no ambiente doméstico.

O aumento de casos ocorreu com o início do ano escolar e com o regresso dos pais ao trabalho. “” e a isso devem ser acrescentados os “”, afirmaram vários especialistas de saúde pública ao jornal espanhol La Vanguardia Uma investigação do CSIC, no âmbito do projeto Mc-Covid-19, revela que. Os números aumentam se forem somados os idosos que não moravam em lares.Já dados da Rede de Vigilância Epidemiológica do Instituto de Saúde Carlos III revelam que,. Há também um aumento mais reduzido nas pessoas com mais de 60 ou 70 anos.

Aumento desigual nas várias regiões

O aumento de casos de infeção por Covid-19 não é igual entre as várias regiões autónomas espanholas.A tendência é clara. Se for analisada apenas a faixa etária acima dos 85 por cento, a tendência ainda é mais elevada. Passou de 13,6 por cento para 24,1 por cento no mesmo período.Na Catalunha o aumento não é tão acentuado. Os idosos com mais de 70 anos passaram de 15,4 por cento do total de casos em agosto para 17,7 por cento na segunda quinzena de setembro.

A mesma tendência não foi registada nas comunidades de Valencia e de Castela e Leão.



Aumento de internamentos

O aumento de casos nos idosos está a levar a um internamento hospitalar, em enfermarias, mas principalmente em Unidades de Cuidados Intensivos.Segundo o último relatório do Instituto de Saúde Carlos III,, e são também as que ocupam mais camas nas Unidades de Cuidados Intensivos.

A grande maioria das camas nas Unidades de Cuidados Intensivos é ocupada por pessoas com mais de 60 anos.





Dados do Ministério da Saúde revelam que a ocupação de camas nas Unidades de Cuidados Intensivos devido a infeção por Covid-19 chega a 18 por cento em todo o país.







Por comunidades autónomas, Madrid ocupa o primeiro lugar com 41 por cento de ocupação. Segue-se em Castela e Leão com 34 por cento e Aragão com 32 por cento.

O aumento de óbitos na segunda vaga da pandemia é explicado com o aumento de casos na população idosa. Nos últimos sete dias, 484 pessoas morreram a grande maioria com mais de 70 anos.

Confinamento em oito comunidades

Pelo menos 590 municípios, de oito comunidades, estão a enfrentar bloqueios ou restrições de mobilidade para tentarem travar o alastramento da pandemia.Segundo a TVE , a estratégia passa pelo confinamento seletivo de perímetros, considerados pelos especialistas com áreas geográficas bem definidas.. Destes, mais de 5,5 milhões, 11,7 por cento do total, estão confinados.