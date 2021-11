Covid-19. EMA decide na próxima semana se avança com vacinação em crianças até aos 11 anos

Ao longo da próxima semana a Agência Europeia do Medicamento (EMA) vai decidir se avança ou não com a vacinação contra a covid-19 em crianças dos cinco aos 11 anos. O presidente do Conselho Nacional de Saúde Pública defende que é essencial vacinar as crianças, mas as opiniões não são consensuais.