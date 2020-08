Covid-19. Espanha com quase três mil novas infeções em 24 horas

, avançou esta quinta-feira em conferência de imprensa Fernando Simón, diretor do Centro de Alertas e Emergências de Saúde de Espanha.“Continuamos com cerca de 50 por cento de casos assintomáticos.”, explicou o responsável, adiantando que a idade média das vítimas mortais em Espanha se fixa nos 83 anos.Apesar de as mortes ocorrerem nas faixas etárias mais elevadas, tal não se verifica com as infeções. Dos casos ativos no país, 85 por cento são em pessoas com menos de 65 anos.Por comunidade autónoma, Madrid é a primeira, com mil pacientes, depois Catalunha com 892 e Aragão com 393” doentes internados, declarou o diretor do centro que pertence ao Ministério espanhol da Saúde.Perante estes números,, com especial foco nas zonas onde se deram surtos ou mais transmissão comunitária.Segundo Simón, o número de casos suspeitos que se verificam semanalmente em Espanha fixa-se agora em 95 mil. “Há uma transmissão comunitária, mas não tão grave quanto o fazem parecer os números. Temos capacidade suficiente para detetar a origem dos novos casos”, elucidou.

Espanha sem risco de “colapso do sistema de saúde”

O responsável assegurou que“Em alguns locais concretos houve uma pressão superior. Em Aragão houve hospitais que sofreram alguma pressão, mas sem chegar ao que se viveu no pico da pandemia. Em Madrid também está a subir, mas por enquanto não coloca em xeque o sistema”, tranquilizou.Simón considerou ainda que as regiões autónomas de Aragão e Catalunha “demonstraram que claramente se consegue travar um surto com as medidas disponíveis e com determinação”, pelo que. “Aragão está a evoluir muito favoravelmente”, afirmou.Ainda assim, o diretor lançou um alerta geral: “Temos de estar permanentemente atentos até que termine esta pandemia.”, avisou, acrescentando que Madrid é uma das comunidades que merece mais atenção neste momento.Quanto a lares de idosos, onde atualmente se verificam mais mortes, Simón mostrou-se relativamente otimista. “Não podemos evitar que o novo coronavírus entre em alguns lares de idosos, mas as medidas de precaução que se estão a implementar serão suficientes para garantir a segurança em geral”, sublinhou.