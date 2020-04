Covid-19. Espanha inicia estudo em famílias para perceber a expansão do vírus

Para perceber a verdadeira incidência do novo coronavírus em Espanha,Para este estudo, elaborado pelo Instituto de Saúde Carlos III e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), foram selecionadas famílias com uma média de 2,5 membros cada. A seleção abrange todo o território espanhol e população de todas as faixas etárias.De acordo com o jornal espanholOs serviços regionais de saúde serão os responsáveis pela recolha das amostras dos testes serológicos.Cada uma das pessoas selecionadas será, assim, submetida a dois testes diferentes três vezes, com um intervalo de três semanas entre cada um deles.Primeiramente, será realizado um teste rápido de imunocromatografia, também conhecido como teste de base serológica.Posteriormente, será realizado um outro teste, conhecido por ELISA, que permite a deteção de anticorpos específicos no plasma sanguíneo. Estes dois testes serão repetidos em três fases.Caso os prazos sejam cumpridos, nas duas primeiras semanas, ou seja, até 10 de maio, a primeira fase já estará concluída, prevendo-se que alguns resultados preliminares fiquem disponíveis.

A regressar lentamente à normalidade

, apesar de ainda existirem várias dúvidas relativamente a este ponto. Os testes permitem também detetar possíveis casos de infeção, possibilitando o rápido isolamento destes casos e impedir o contágio a terceiros.Os dados destes exames são, por isso, cruciais para o país, permitindo que o governo espanhol avalie a melhor forma de reduzir as medidas de contenção e, consequentemente, o regresso à normalidade.No entanto, o atraso deste estudo, planeado há mais de uma semana, fez com o que o governo espanhol se tenha antecipado no alívio das medidas de confinamento, gerando críticas de que se está a iniciar um regresso à normalidade sem se conhecer verdadeiramente a incidência da pandemia no país.

O governo espanhol já anunciou que irá aliviar por etapas, a partir de 9 de maio, as medidas de confinamento.

No domingo, impelidos pelos sinais de esperança no dia em que Espanha registou o balanço diário de mortes mais baixo desde 20 de março (288 óbitos),Esta segunda-feira, Espanha já registou uma subida no número de mortes relativamente ao dia anterior. Nas últimas horas, o país somou 331 mortos, havendo até agora um total de 23.521 óbitos. Há ainda 209.465 pessoas infetadas pela Covid-19.