Covid-19. Espanha regista 11.061 novos casos e 93 mortes desde sexta-feira

Os serviços sanitários também notificaram mais 93 mortes atribuídas à pandemia durante o fim de semana, passando o total de óbitos para 79.432.

A incidência acumulada (contágios) continua a baixar, passando de 162 (na sexta-feira) para 152 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (295), Madrid (239), Aragão (221) e Navarra (196).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 494 pessoas com a doença (702 na sexta-feira), das quais 107 em Madrid, 96 na Andaluzia e 84 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 6.923 o número de hospitalizados com covid-19 (7.088), o que corresponde a 5,5% das camas, dos quais 1.836 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (1.899), o que corresponde a 18,7% das camas desses serviços.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, garantiu hoje que em junho haverá no país a vacinação generalizada contra a covid-19 das pessoas com menos de 50 anos de idade.

Os serviços sanitários espanhóis também anunciaram hoje que 7,2 milhões de pessoas já estão completamente vacinadas contra a covid-19 (15,2% da população total), e 15,3 milhões têm pelo menos uma das doses (32,3%), em cerca de 47,3 milhões de habitantes que tem o país.

Entretanto, o diretor do Centro de Alertas e Emergências Sanitárias, Fernando Simón, indicou hoje que é "muito possível" que se possa facilitar a utilização das máscaras daqui a "não muitos dias".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.