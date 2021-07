Covid-19. Estado de emergência em Tóquio deixa Jogos Olímpicos sem espectadores





A decisão, tomada numa tentativa de controlar uma nova onda de infeções por Covid-19, vai impedir que o público possa acompanhar ao vivo o evento, que decorre entre 23 de julho e 8 de agosto.



O primeiro-ministro do Japão disse considerar essencial prevenir a propagação da doença em Tóquio, onde a variante Delta está espalhar-se velozmente. Ainda assim, algumas áreas na periferia da área metropolitana de Tóquio poderão receber um pequeno número de espectadores.



“Devemos evitar totalmente que Tóquio seja o ponto de partida de mais uma onda de infeções”, esclareceu Yoshihide Suga, acrescentando que o programa de vacinação no Japão está a fazer “bons progressos”.



Os Jogos Paralímpicos continuam na incógnita, aguardando uma decisão no próximo mês para saberem se poderão receber público.



“É lamentável que estejamos a realizar os Jogos num formato tão limitado devido ao aumento de infeções pelo novo coronavírus”, afirmou Seiko Hashimoto, presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de 2020, após reunir com o governo japonês. “Sinto muito por todos os que adquiriram bilhetes”.

Os Jogos Olímpicos deveriam ter ocorrido em 2020, mas acabaram adiados devido à pandemia, o que levou a grandes perdas de receitas. Agora, a ausência de público representará mais um golpe ao orçamento do Comité Organizador. Os bilhetes representariam receitas de 815 mil milhões de dólares.



Segundo as projeções de Yuki Furuse, professor da Universidade de Quioto que integra a equipa de especialistas do Governo japonês, os novos casos diários em Tóquio poderão aumentar para mil em julho e dois mil em agosto, colocando em risco a capacidade hospitalar na capital.



Apesar de, até ao momento, o Japão ainda não ter sofrido crises pandémicas tão explosivas quanto outros países devido à Covid-19, a nação conta já com mais de 810 mil casos acumulados e quase 15 mil vítimas mortais. Até agora, apenas um quarto da população recebeu pelo menos uma dose da vacina.



O novo estado de emergência imposto em Tóquio vai entrar em vigor na próxima segunda-feira e prolongar-se-á até, pelo menos, 22 de agosto. Entre as medidas em vigor estará a proibição da venda de álcool em restaurantes.



A governadora da cidade, Yuriko Koike, considera “devastador” que os Jogos Olímpicos tenham de decorrer sem público e apelou à população que aproveite na mesma o evento, vendo-o a partir de casa, em família.



