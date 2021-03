Covid-19. Estudo alerta para mutações que podem "escapar às nossas vacinas"

O surgimento das variantes do Reino Unido e da África do Sul gerou preocupação não só pela sua maior capacidade de transmissão, mas também pelas alterações que provocam na proteína Spike – usada pelo coronavírus como uma chave para entrar nas células humanas –, o que pode alterar a capacidade neutralizante por parte de vacinas ou de tratamentos com anticorpos monoclonais.Estudos recentes têm vindo a demonstrar a eficácia das vacinas contra algumas destas novas variantes. No entanto, o recente estudo publicado na revista científica Nature alerta que, se a vacinação não avançar rapidamente em todo o mundo,No estudo, os investigadores analisaram a eficácia das vacinas da Moderna e da Pfizer, assim como tratamentos com anticorpos monoclonais e plasma convalescente, contra as variantes do Reino Unido (conhecida cientificamente por B.1.1.7) e a da África do Sul (B.1.351).Segundo a investigação,e não é esperado nenhum efeito adverso., com as vacinas a demonstrarem ser 10,3 a 12,4 vezes menos eficazes.Em relação aos tratamentos com anticorpos monoclonais, o estudo aponta que as duas variantes foram resistentes à sua neutralização, sendo que a variante sul-africana foi mais resistente a um maior número de tratamentos.Por último, o plasma convalescente de pessoas que recuperaram da Covid-19 não mostrou mudanças significativas na atividade neutralizadora contra a variante britânica, mas a redução da eficácia em relação à sul-africana é “notável”.O estudo não analisou a variante que surgiu inicialmente no Brasil, que apresenta mutações semelhantes na proteína Spike às do Reino Unido e da África do Sul. No entanto, o estudo alerta que muitas das conclusões relativamente à variante B.1.351 “seriam provavelmente semelhantes” às da variante brasileira.

Risco de reinfeção

As conclusões do estudo vão ao encontro de relatórios da Novavax e da Johnson & Johnson, que demonstram uma queda na eficácia destas vacinas nos ensaios conduzidos na África do Sul. Também a farmacêutica AstraZeneca anunciou que a sua vacina oferece apenas uma proteção limitada contra doenças leves causadas pela variante sul-africana da Covid-19.”, lê-se no estudo.O estudo alerta que, “se a disseminação desenfreada do vírus continuar e mais mutações graves se acumularem”, a humanidade pode estar “condenada a perseguir de forma contínua a evolução do SARS-CoV-2, como há muito fazemos com o vírus da gripe”.Para além disso, a investigação alerta ainda para a possibilidade de reinfeção, afirmando queA investigação apela, por isso, a que se redobrem os esforços de mitigação da pandemia “o mais rápido possível”, acelerando o envio das vacinas a todos os países.