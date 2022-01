Covid-19. Estudo encontra anomalia nos pulmões que pode explicar falta de ar após infeção

Os cientistas, de Oxford, Sheffield, Cardiff e Manchester, usaram uma técnica especializada de imagem de ressonância magnética na qual os pacientes respiram gás xenônio enquanto estão deitados num

O gás comporta-se de uma maneria muito semelhante ao oxigénio, mas dá a possibilidade de ser controlado visualmente à medida que se move dos pulmões para a corrente sanguínea, permitindo perceber como os pulmões estão a funcionar – enquanto as tomografias apenas mostram a estrutura dos pulmões.

O estudo comparou, de seguida, os exames com gás xenônio em três grupos de pessoas: pacientes diagnosticados com “long covid” que não necessitaram de internamento quando infetados; pessoas que foram hospitalizadas com covid-19 mas não tiveram “long covid” e um grupo de pessoas saudáveis.As pessoas que foram internadas no hospital com covid-19 apresentaram anomalias semelhantes.disse o professor Fergus Gleeson, radiologista da fundação NHS dos hospitais universitários de Oxford e investigador-chefe do estudo. “Alguns deles estão a apresentar sintomas um ano após a infeção”, explicou.“É o primeiro estudo a demonstrar anomalias pulmonares em [pessoas com covid prolongada] que estão sem fôlego”, disse Emily Fraser, assessora de hospitais universitários de Oxford e coautora do estudo.Claire Steves, docente no King's College London, que não esteve envolvida no estudo, defende que estas descobertas são muito relevantes, dado que “Steves, assim como Fraser, sublinham, no entanto, que são necessários mais estudos para esclarecer o significado clínico da descoberta, nomeadamente como as aparentes anomalias se relacionam com a falta de ar. Um estudo maior e mais detalhado já está em curso para confirmar os resultados.