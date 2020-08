Covid-19. Estudo revela que risco para as crianças é mínimo

, avança a BBC que cita um estudo da BMJ.No entanto, as crianças negras, obesas e bebés muito pequenos correm um risco ligeiramente maior.Um por cento dessas 651 crianças – seis no total – morreu no hospital com Covid-19 em comparação com 27 por cento nas outras faixas etárias.Dezoito por cento necessitou de cuidados intensivos.Os seis que faleceram apresentavam outras comorbilidades., afirmou à BBC o Professor Calum Semple da Universidade de Liverpool.Para Calum Semple “não há nenhum perigo direto no regresso das crianças às escolas”.Já Olivia Swann, do Royal Hospital Sick Children em Edimburgo e coautora do estudo,Os sintomas mais comuns nas crianças internadas foram febre, tosse, náuseas, vómitos e falta de ar.As crianças mais velhas apresentam maior probabilidade de ter dores no estomago, cabeça e garganta.No entanto, ter asma – ao contrário da obesidade – não obriga a que as crianças necessitem de cuidados intensivos.Essas 52 crianças - nenhuma faleceu- tinham mais probabilidade do que as restantes, por serem mais velhas, e cerca de dez pertenciam a minorias étnicas.Segundo Liz Whittaker, do Imperial College London, este estudo vem ao encontro de outros sobre a doença Covid-19 em crianças.“Um número muito baixo de crianças foi internada em unidades de cuidados intensivos e os investigadores revelam uma taxa de mortalidade muito baixa - em comparação com os adultos – mas também em comparação com a taxa de mortalidade devido a outras infeções como a gripe, varicela, meningite, sépsis e outras causas de morte infantil – por exemplo, acidentes de viação”, frisou Liz Whittaker.