Covid-19. EUA com "boas notícias" sobre uso do fármaco Remdesivir

O ensaio clínico conduzido pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas estudou mais de mil pacientes gravemente infetados com Covid-19 em 75 hospitais por todo o mundo e concluiu queOs cientistas também sugerem que o medicamente pode ter influência na sobrevivência. Segundo o estudo, no grupo de pessoas que recebeu o fármaco, oito por cento morreu, menos três por cento do que aqueles que receberam um placebo.

Ainda não foi encontrada uma cura para a Covid-19, pelo que o fármaco Remdesivir – produzido pela farmacêutica norte-americana Gilead – poderá ser utilizado para ajudar numa melhor e mais rápida recuperação.

Em comunicado , a Gilead Sciences disse ter “conhecimento dos dados positivos emergentes do estudo do Instituto Nacional das Alergias e Doenças Infecciosas” e quePerante estes resultados, o diretor do Instituto de Doenças Infeciosas, Anthony Fauci, considera que estas são “boas notícias”.“Os dados mostram que o Remdesivir tem um efeito claro, significativo e positivo em diminuir o tempo de recuperação”, declarou Fauci na Casa Branca, ao lado do presidente dos EUA Donald Trump.O diretor do Instituto de Doenças Infeciosas considera que, apesar de não ser uma vitória por “KO”, “o que foi comprovado é que um medicamente pode bloquear este vírus”. “Este será o padrão de tratamento”, concluiu Fauci.Os especialistas também concordam que estes resultados trazem esperança no combate à pandemia., considera o professor e diretor da Unidade de Ensaios Clínicos da Universidade de Londres, Mahesh Parmar, citado por The Guardian O professor sublinha, no entanto, que é necessário garantir certos aspetos antes de disponibilizar amplamente este fármaco:“Os dados e os resultados precisam de ser revistos por entidades reguladoras que avaliem se o medicamento pode ser licenciado e, de seguida, precisam de ser avaliados pelas autoridades de saúde de vários países. Enquanto isto estiver a ser processado, obteremos mais dados a longo prazo deste e de outros estudos, sobre se o medicamento também evita mortes por Covid-19”.

Autorização de emergência

Na sequência destes resultados positivos, a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) tem previsto emitir uma autorização de emergência para o fármaco Remdesivir. De acordo com o jornal, essa autorização pode ser dada já na próxima quarta-feira.Em declarações à CNN , a FDA disse estar em negociações com a Gilead Sciences sobre a disponibilização do medicamento aos pacientes:"Como parte do compromisso da FDA em acelerar o desenvolvimento e a disponibilidade de possíveis tratamentos para a Covid-19,", revelou o porta-voz da FDA, Michael Felberbaum.Uma autorização de emergência não é equivalente a uma aprovação formal. Significa que em casos de emergência sanitária nacional podem autorizar-se certos medicamentos, caso não existam alternativas.

Opiniões contraditórias

O Remdesivir está entre os vários medicamentos que estão a ser testados contra o novo coronavírus. Apesar destes resultados positivos, a eficácia deste antiviral contra a Covid-9 está envolvo em informações contraditórias.Os resultados deste estudo do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas surgem depois de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter publicado os resultados preliminares de um primeiro estudo com este fármaco que estava a ser desenvolvido da China., mas a OMS entretanto retirou este documento da Internet.A Gilead Sciences criticou este estudo da China, considerando que ainda é cedo para excluir totalmente o potencial do medicamento. Numa declaração, Gilead lamentou os dados publicados, “uma vez que o”.Neste estudo realizado na China, entre 6 de fevereiro e 12 de março em dez hospitais de Wuhan, participaram 237 doentes, dois terços dos quais foram tratados com Remdesivir.A revistapublicou um resumo do estudo, onde é declarado que “o tratamento com remdesivir não acelera a cicatrização nem reduz a mortalidade da covid-19, em comparação com o placebo”.“Infelizmente, o nosso ensaio mostrou que embora seguro e bem tolerado, o Remdesivir não mostrou nenhum benefício significativo por comparação com o placebo”, comentou o autor principal do estudo, o professor Bin Cao, citado num comunicado da

O principal investigador do ensaio clínico conduzido pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infeciosas disse à CNN que o medicamento “não é o fim da história” relativamente a possíveis tratamentos para a Covid-19. “Temos muito trabalho pela frente. Estamos a procurar outras terapias. Vamos continuar com este estudo”, garantiu Andre Kalil.