Covid-19. EUA não encontram ligação entre coágulos e vacina da Johnson&Johnson

Não foi estabelecida uma relação causal entre a formação de coágulos sanguíneos e a inoculação com a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson, revelou na sexta-feira a agência federal norte-americana que avalia a segurança dos medicamentos nos EUA. A posição surge depois de a Agência Europeia do Medicamento ter anunciado uma investigação a essa vacina após quatro casos de tromboembolismos em pessoas que a receberam nos Estados Unidos. Esta inoculação já foi aprovada pela EMA e está prestes a começar a ser administrada no bloco europeu.