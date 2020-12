Covid-19. EUA registam 2.731 mortos e mais de 195 mil casos nas últimas 24 horas

Com este balanço, o número de óbitos desde o início da pandemia no país subiu para 273.181 e o de casos para 13.901.477.



O estado de Nova Iorque continua a ser o mais atingido com 34.718 mortes.



O número de mortes excede as estimativas iniciais da Casa Branca, que projetava entre 100 mil e 240 mil óbitos.



O presidente norte-americano, Donald Trump, baixou essas estimativas e estava confiante de que o número final ficaria entre 50 mil a 60 mil mortos, embora mais tarde tenha previsto até 110 mil mortes, um número que também já foi largamente ultrapassado.



O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington estima que até à altura em que Trump deixar a Casa Branca, a 20 de janeiro, 385 mil pessoas terão morrido, com o número a subir para 470 mil a 1 de março.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).