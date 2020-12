Covid-19. EUA ultrapassam três mil mortos num dia

O país contabilizou 3202 mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas, elevando o total para 292.091 óbitos, de acordo com os números contabilizados pela instituição norte-americana.



Os EUA registaram ainda 210.887 novas infeções, acumulando mais de 15,5 milhões de casos desde o início da pandemia.



Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela Covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (15.582.840).



A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 1.570.398 mortos resultantes de mais de 68,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.