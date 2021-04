Covid-19. EUA vão desaconselhar viagens para 80% dos países

Entre estes estão incluídos o Brasil, Argentina, Chade, Kosovo, Quénia, Haiti, Moçambique, Rússia e Tanzânia.O Departamento de Estado dos EUA adianta que a medida entrará em vigor na próxima semana e explica que a decisão de atualizar os avisos de viagens consiste num ajuste das medidas de acordo com as do Centro de Controlo e de Prevenção de Doenças (CDC) e “não implica uma reavaliação da situação atual de saúde num determinado país”.Todos os norte-americanos que estejam a planear viajar são aconselhados a reconsiderar, mesmo para os restantes 20 por cento dos países.disse o Departamento de Estado em comunicado.O Departamento de Estado não adiantou quais os 130 países que deverão ser adicionados à lista de risco. Segundo a BBC , as orientações deverão ser emitidas nos próximos dias.

Apenas três países estão no nível mais baixo de risco

De acordo com os dados do Departamento de Estado dos EUA, apenas três países estão atualmente no nível mais baixo de risco: Macau, Taiwan e Nova Zelândia.

Já segundo a tabela do CDC, Portugal, assim como o Reino Unido, estão no nível mais elevado de risco (nível 4).

O CDC recomenda que os norte-americanos evitem viajar para o estrangeiro até terem a vacinação completa, sublinhando que as viagens “apresentam riscos adicionais”, mesmo para quem já está vacinado.No início deste mês, o CDC anunciou que os norte-americanos que já apresentam a vacinação completa podem viajar com segurança dentro dos EUA. No entanto, a diretora do CDC desencorajou essa mesma decisão devido aos elevados casos de infeção no país.”, disse Walensky, a 2 de abril. “”, acrescentou a diretora do CDC.

Todos os que viajarem para os EUA, incluindo cidadãos norte-americanos, devem ter um resultado negativo do teste à Covid-19 ou um documento que comprove a recuperação de infeção antes de embarcar num avião.







Embora mais de 860 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus tenham sido administradas em 165 países em todo o mundo, muitos, especialmente a Europa, enfrentam agora uma nova vaga da pandemia.





Esta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que as infeções por Covid-19 têm aumentado a um ritmo alarmante nas últimas oito semanas. Só na semana passada foram registados 5,2 milhões de novos casos, o número mais elevado de infeções registado numa semana desde o início da pandemia.







As mortes por Covid-19 também têm aumentado há cinco semanas consecutivas e foram já registados mais de três milhões de óbitos em todo o mundo.