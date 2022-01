Covid-19. França reduz tempo de isolamento de infetados para sete dias

A França reduziu o tempo de isolamento de infetados sem sintomas de dez para sete dias e acabou com a quarentena para quem tem contacto com infetados e está vacinado. Mas é o uso obrigatório de máscara para crianças com mais de seis anos, que está a gerar mais contestação no país.