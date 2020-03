Covid-19. Fronteiras fechadas desde as 23h00 de segunda-feira

A suspensão mantém-se por 30 dias, podendo ser prolongado. O anúnciou foi feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, depois de uma reunião, por videoconferência com o homólogo espanhol.Apenas ficam abertos nove pontos de passagem. O ministro anunciou ainda que ficam suspensos também todos os voos entre os dois países, bem como as ligações ferroviárias e fluviais.





Eis os nove pontos:







•Valença

•Vilaverde

•Quintanilha

•Vilar Formoso

•Termas de Monfortinho

•Marvão

•Caia

•Vilaverde de Ficalho

•Vila Real de Santo António





Uma situação para ser conferida na prática ao longo desta terça-feira.





Recorde-se que a abolição das fronteiras entre os dois países entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1993, mas devido à Covid-19, as autoridades portuguesas e espanholas passaram a fazer o controlo de quem entra e de quem sai do respetivo território.





O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.





O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.





Portugal registou hoje a primeira morte, de um homem de 80 anos, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.