Covid-19. Governo brasileiro defende-se de polémica provocada por "slogan" nazi

Em causa está um vídeo institucional para divulgar as principais ações adotadas pelo governo brasileiro no combate à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, no qual se utiliza a frase





Na rede social Twitter, o responsável da comunicação social da presidência, Fabio Wajngartena, acusou os críticos de "analfabetismo funcional" e de fazerem uma interpretação equívoca para "associar o governo ao nazismo", acrescentando que ele próprio é judeu.

O responsável da Secom defendeu ainda que a comparação banaliza a história, considerando que "acusar injustamente de nazifascismo tira o peso do termo"."Se todos são nazifascistas, ninguém é, o que muito interessa aos criminosos, que passam a ser vistos como pessoas comuns", afirmou."É a isso que se prestam alguns políticos e veículos dos `media` na busca por holofotes a qualquer preço", acusou.





Antecedentes







Esta não é a primeira vez que membros do governo brasileiro são acusados de usar referências nazis.Em janeiro, o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi exonerado por Bolsonaro, depois de ter feito um discurso em que citava Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazi.Na altura, o ex-secretário defendeu que se tratava de uma "coincidência retórica" entre os discursos.Mais recentemente, há algumas semanas, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, foi instado a pedir desculpas à comunidade judaica no país por ter comparado as medidas de distanciamento social impostas pelos governadores brasileiros para combater a covid-19 com os campos de concentração nazis.