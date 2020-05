Covid-19. Governo do Brasil quer "esconder" parte da gravação da reunião do governo

A AGU, órgão que defende o executivo em processos judiciais, enviou um novo pedido ao juiz Celso de Mello, a pedir autorização para entregar apenas as partes do vídeo que contêm assuntos de interesse do inquérito, ou seja, a conversa entre Moro e Bolsonaro sobre a Polícia Federal, noticiou a imprensa local.O órgão solicitou que se reconsidere "a ordem de entrega de cópia de eventuais registos audiovisuais de reunião presidencial ocorrida no dia 22 de abril de 2020, para que se restrinja apenas e tão-somente a eventuais elementos que sejam objeto do presente inquérito".Este foi o segundo pedido de reconsideração enviado pela AGU ao STF, após o magistrado Celso de Mello ter dado ao governo 72 horas para entregar as gravações, prazo que termina esta sexta-feira.Os pedidos contrariam a ordem do magistrado, que indicou ao governo que encaminhasse a íntegra do vídeo sem alterações ou edições.





Na quinta-feira, em conferência de imprensa, o ministro da Casa Civil, Braga Netto, afirmou que as reuniões do executivo não são obrigatoriamente filmadas.", declarou Netto, escusando-se a comentar a questão.Já a defesa do ex-ministro Sergio Moro pediu ao STF que mantenha a determinação de entrega das gravações na integra.", indicou a defesa de Moro.O inquérito foi aberto após as declarações feitas por Sergio Moro, em 24 de abril, que pediu a demissão do cargo ministerial e acusou o Presidente brasileiro de estar a interferir na Polícia Federal, na sequência da demissão do ex-chefe Maurício Valeixo.