Covid-19. Guterres apela à "ação política coordenada das principais economias do mundo"

António Guterres apelou esta quarta-feira a uma mobilização à escala global para que seja apresentada “uma resposta urgente e coordenada a esta crise global”.“Está demonstrado que o vírus pode ser contido. Ele tem de ser contido”, disse Guterres, apelando à ajuda de todos para ser possível parar a pandemia.O secretário-geral da ONU solicitou a todos os países para que invistam mais na saúde e apoiem os esforços da Organização Mundial de Saúde (OMS).“Devemos ser absolutamente fortes em apoiá-los, porque o vírus está a chegar e os seus sistemas de saúde são extremamente fracos”, apelou Guterres. “Portanto, eles precisam de um apoio muito forte por parte do mundo desenvolvido e se esse apoio for recusado, podemos vir a sofrer consequências catastróficas”, acrescentou.“Os líderes do G20 tomaram medidas para proteger os seus próprios cidadãos e economias ao abdicar do pagamento de juros. Devemos aplicar essa mesma lógica aos países mais vulneráveis da nossa aldeia global e atenuar o peso da dívida”, apelou o secretário-geral da ONU.

“O mundo está a enfrentar um inimigo comum. Estamos em guerra com o vírus”, declarou o secretário-geral da ONU, considerando que esta é “uma situação sem precedentes e as regras comuns já não se aplicam”.