Covid-19. Há doentes a fugir dos hospitais. Situação na Índia caótica

Os números desta segunda-feira são muitos claros. A Índia estará a atingir o pico de infeções. Nas últimas 24 horas as autoridades regisataram mais 368.147 casos. E morreram mais 3417. No total, já perderam a vida no país para a Covid-19 218.959 pessoas.





O número total de casos de infeção desde o início da pandemia é agora de 19.93 milhões.





E isto de acordo com o oficialmente reportado. Os médicos alegam que os valores reais podem ser até cinco ou 10 vezes mais do que está a ser avançado.





Os modelos matemáticos dizem que o número de novos casos no país poderá atingir o pico entre hoje e quarta-feira.





Mas a recuperação, perante a dimensão do problema, vai ser lenta.





Os hospitais já não conseguem dar resposta a tantas situações. Falta oxigénio, faltam camas, faltam médicos. Numa reportagem da CNN, o repórter relata uma realidade "tão má" que os "doentes querem sair". Escreve a CNN que são poucas as pessoas que conseguem ser internadas. Mas uma vez dentro do hospital, "alguns enfrentam um terror diferente: falta de ajuda médica ou medicamentos com pessoas a morrerem à sua volta".





E com o elevado número de vítimas mortais, outra realidade chocante emerge. As morgues e os crematórios estão inundados de corpos.

Pelo menos 11 estados ou territórios da Índia já colocaram em prática algumas restrições na circulação, na tentativa de conter o vírus. Mas o Governo tem recusado até agora, apesar da forte pressão interna e até mesmo externa, impor um confinamento geral.





O primeiro-ministro Narendra Modi tem alegado que esse tipo de restrições iria ter um impacto pesado na economia, causando ainda mais danos.





A verdade é que a forma como o Governo está a lidar com a situação já está a provocar danos no próprio Executivo. O partido de Modi perdeu um Estado chave em eleições que foram realizadas em Bengala Ocidental.







Modi tem sido fortemente criticado pela forma como está a lidar com a pandemia. Em particular por ter autorizado que milhões de pessoas participassem em festivais religiosos.



Apesar dos conselhos de vários especialistas que estão a dar apoio ao Governo para que fossem tomadas medidas mais fortes para conter o vírus, o Executivo não tem seguido esses conselhos.







C/ agências