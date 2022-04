Covid-19. Identificada nova linhagem da variante Ómicron

O relatório das Linhas Vermelhas mostra que na última semana houve uma incidência de 583 casos por 100 mil habitantes com subida também do Índice de Transmissibilidade.



O RT nacional apresenta um valor de 1 mas está a aumentar no Norte, Centro e Alentejo.



Apesar desta subida não há impacto nos internamentos e há uma ligeira descida na mortalidade com 27, 9 óbitos por milhão de habitantes.



A subvariante BA.2 é a dominante no país mas o Instituto Nacional Ricardo Jorge identificou a entrada de uma nova linhagem da Ómicron, a BA.5.