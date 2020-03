Covid-19. Igrejas evangélicas dividem-se entre minimizar pandemia e cancelar cultos no Brasil

Entre os que relativizam a doença que já matou mais de 7.000 pessoas no mundo estão líderes de três denominações neopentecostais de grande influência, o pastor Romildo Ribeiro Soares, conhecido pelo nome de RR Soares, da Igreja Internacional da Graça, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

RR Soares disse aos fiéis para não terem medo da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, num culto transmitido pela televisão na semana passada, quando o número de infetados já estava a crescer no país.

"A primeira palavra que quero dar hoje é para o povo de Deus não ficar com medo deste vírus que está vindo por aí, chamado coronavírus. Ele é a coroa do diabo, mas temos a coroa de Jesus sobre nós. Não tem que ter medo algum, já houve outras ameaças à humanidade", declarou.

Já o pastor Malafaia afirmou, num vídeo publicado ns redes sociais este sábado, que não pretende fechar os cultos, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde brasileiro.

"A nossa igreja aqui vai ficar de portas abertas. Se amanhã, os governos disserem que vai impedir transporte público, fechar mercados, fechar todas as lojas, a igreja tem que ser o último reduto de esperança para o povo (...). Vamos ser racionais. Essa conta não vai cair em cima da gente. Isso é medida hiper extremada", defendeu Malafaia.

Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, o bispo Edir Macedo, da IURD, divulgou um vídeo na aplicação Whastsapp em que diz que o coronavírus é inofensivo e que Satanás e a imprensa estão a exagerar e a promover o medo no país.

"Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas", declarou Macedo, no vídeo.

Por outro lado, algumas igrejas evangélicas têm cancelado cultos e eventos no Brasil.

Questionada pela Lusa, a Igreja Pentecostal Deus é Amor não respondeu se manterá os cultos, mas no `site`, a instituição informa que cancelou um evento, devido ao novo coronavírus, seguindo a recomendação das autoridades de Saúde brasileiras.

A Assembleia de Deus de Madureira, a Igreja Adventista e a Comunidade Espírita de Brasília também cancelaram cultos este fim de semana. A Assembleia de Deus também suspendeu todos os cultos no estado de Goiás a pedido do governo local.

Em comunicado, a Congregação Cristã do Brasil informou que para prevenir a pandemia, o seu conselho ministerial deliberou suspender por tempo indeterminado todos os cultos nas congregações e casas de oração, bem como todos e quaisquer outros serviços divinos e reuniões no estado de São Paulo.

A assessoria de comunicação do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, que é formado pela Aliança de Batistas, a Igreja Católica, Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, disse à Lusa que o assunto foi debatido pelos membros no fim de semana e que todos concordaram em seguir a recomendação de evitar aglomerações.

A organização mencionou que algumas igrejas têm planos e já estudam formas de realizar celebrações e cultos `online` e informou que já houve o cancelamento de reuniões e eventos para evitar a disseminação do vírus.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas no mundo, das quais 6.850 morreram.

O ministério da Saúde brasileiro contabilizou hoje 234 casos de infeção por coronavírus no país, onde ainda não houve registo de mortes.