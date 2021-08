Covid-19. Interesses nacionais foram prioridade na UE

As conclusões são de um estudo publicado na "Frontiers in Public Health", em que foram ouvidas as opiniões de 18 especialistas europeus em saúde pública sobre a resposta da UE durante a primeira vaga da pandemia.No entender dos peritos, os interesses individuais dos diferentes países sobrepuseram-se muitas vezes a respostas mais amplas à escala da União, um sinal da fraca posição do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC na sigla em inglês) e da Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar.Durante a atual pandemia, especificamente, a posição frágil destas duas instituições no contributo de uma resposta coordenada tornou-se "dolorosamente óbvia", considera um dos seis autores, Thomas Krafft.", sublinha o professor na Universidade de Maastricht, nos Países Baixos, citado em comunicado.Exemplo disso, refere, foi a forma como diferentes países reagiram de maneiras muito distintas durante os primeiros meses da pandemia: Se Espanha e Itália restringiram a circulação no país e impuseram quarentenas estritas, os Países Baixos e a Suécia rejeitaram o confinamento geral e confiaram nos seus cidadãos.





Por outro lado, e em nota negativa, alguns referiram que parecia haver uma "surpreendente falta de confiança e transparência" entre os países, sobretudo a respeito da promulgação do Regulamento Sanitário Internacional, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde.



Perante estas conclusões, a principal autora do estudo, Marie Gontariuk, deixa uma recomendação: "A nível dos Estados-membros, a segurança sanitária global deveria tornar-se, novamente, um aspeto critico das suas agendas nacionais para a saúde".







Vacinas foram exceção



Por outro lado, os especialistas ouvidos nas entrevistas que decorreram em maio e agosto de 2020 também identificaram aspetos positivos da resposta da UE, designadamente a respeito das vacinas contra a covid-19.", resume a principal autora do estudo, Marie Gontariuk, acrescentando que, ainda assim, os peritos também concordaram que haveria melhorias a fazer.