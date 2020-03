Covid-19. Irão anuncia morte de um `ayatollah` e mais de 800 vítimas mortais

Bathaei-Golpaygani, de 78 anos, estava internado desde sábado na unidade de cuidados intensivos do hospital Shahid Behesthi, na cidade santa de Qom onde se concentra o maior número de casos de coronavírus no Irão.Ainda esta segunda-feira, o Ministério da Saúde do Irão anunciou que"Apelamos a todos para que levem o vírus a sério e não viajem", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kinouche Jahanpour, numa conferência de imprensa em Teerão.O Presidente iraniano Hassan Rouhani também apelou a que permaneçam em casa: “Com base nos números, superámos o pico do surto, mas continuo a sugerir que as pessoas fiquem em casa e, em caso de urgência, cumpram todos os protocolos de saúde”.Na sexta-feira morreu um dos altos comandantes do Corpo de Guardas da Revolução, Naser Shabani. Os deputados Fatemeh Rahbar e Fatemeh Rahbar e Mohammad Mirmohammadi, conselheiro do Líder Supremo do Irão, estão também entre as vítimas mortais do novo coronavírus.Há ainda muitos políticos contagiados, destacando-se a vice-presidente para os Assuntos das Mulheres, Masumeh Ebtekar, o assessor do Guia Supremo para assuntos internacionais, Ali Akbar Velayati, e o vice-ministro da Saúde, Iraj Harirtchi, que se encontram de quarentena.

O novo coronavírus já infetou mais de 168 mil pessoas e provocou a morte de mais de seis mil a nível mundial. Em Portugal estão confirmados 331 casos e uma morte.







c/Lusa