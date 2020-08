Covid-19. Itália aperta medidas e impõe uso de máscara na rua

Foto: Reuters

Em Itália o Governo viu-se obrigado a aumentar as restrições, perante o aumento do número de casos do novo coronavírus. As discotecas foram encerradas em todo o país e o uso de máscara na rua passou a ser obrigatório, entre as 18h00 e as 6h00.