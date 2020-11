Covid-19. Japão em alerta máximo após recorde de casos

Mais de dois mil casos foram registados quarta-feira no país, incluindo quase 500 em Tóquio, dois novos máximos, de acordo com números oficiais.



Embora relativamente baixos em comparação com outros países, estes números mostram um forte aumento da pandemia no arquipélago, onde os testes não são praticados em grande escala.



"Considero que nos encontramos agora numa situação de alerta máximo", disse o primeiro-ministro aos jornalistas numa conferência de imprensa.



"Apelo ao povo japonês para que tome sistematicamente medidas como o uso de máscaras", disse Suga, dizendo que era aconselhável fazê-lo mesmo durante conversas em restaurantes.



Segundo o canal de televisão estatal NHK, o líder japonês convocou reuniões de peritos para estas quinta e sexta-feira, de forma a abordar o número crescente de infeções antes de o governo considerar outras medidas.



O primeiro-ministro disse que apoiaria os departamentos que apelam ao encerramento precoce das empresas, e que restrições como a limitação das mesas nos restaurantes a quatro pessoas deveriam ser consideradas.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.339.130 mortos resultantes de mais de 55,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).