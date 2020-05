Covid-19. Latam despede 1.400 trabalhadores

"Apesar de todos os nossos esforços para manter os postos de trabalho, vemo-nos obrigados a tomar esta difícil decisão", referiu, em comunicado, o presidente executivo (CEO) da companhia aérea, Roberto Alvo.



O gestor acrescentou que os impacto da covid-19 "são profundos" e tornou-se "inevitável reduzir o tamanho do Grupo Latam para proteger a sua sustentabilidade no médio prazo".



Antes da emergência sanitária causada pelo novo coronavírus, a Latam voava para 145 destinos em 26 países, incluindo Portugal, operando 1.400 voos por dia.



No início de abril, foi obrigada a suspender 95% da sua operação, situação que se manterá durante o mês de maio, devido ao encerramento de fronteiras em vários países e à queda da procura.



A Latam, que nasceu em 2012 da fusão entre a chilena Lan e a brasileira Tam, está apenas a fazer alguns voos domésticos no Chile e no Brasil e mantém seis ligações semanais entre Santiago do Chile e Miami, bem como três ligações semanais entre S. Paulo e Miami.



Em abril, o CEO da Latam já tinha referido que seria "inevitável" às empresas do Grupo sofrerem um redimensionamento e mudarem a forma como operam.



"Quero que saibam que este passo que damos nada tem a ver com o desempenho e profissionalismo de cada uma das pessoas que vai ter de nos deixar. Fazemo-lo porque estamos obrigados a adaptar-nos a um mundo novo, que nunca esperámos e nunca desejámos, mas que se colocou à nossa frente", referiu ainda o CEO.



A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que reúne cerca de 300 companhias aéreas em todo o mundo, revelou na semana passada que a procura mundial de passageiros caiu 52,9% em março, em termos homólogos, e que os bilhetes vendidos caíram mais de metade em 2020