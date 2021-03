Covid-19. Mais 1.660 mortos e 38.927 novos casos no Brasil

Os dados fazem parte do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde, que dá conta de uma taxa de incidência da doença no país de 149 mortes e 5.983 casos por 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada em 212 milhões de habitantes.Contudo, segundo explicações do próprio governo, essa diminuição é fruto de uma carência de recursos humanos ao fim de semana para testar e recolher os dados, sendo que estes acabam por ser consolidados às terças-feiras.São Paulo (72.283), Rio de Janeiro (36.149), Minas Gerais (23.788) e Rio Grande do Sul (19.020) são, por sua vez, os Estados com mais vítimas mortais.Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 10.969.247 pessoas recuperaram da doença até ao momento, sendo que 1.290.502 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico.





Desrespeito da população continua